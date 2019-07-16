В Воронеже пройдет фестиваль спорта

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-16T15:39:59+03:00

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Международный день бокса в столице Черноземья отметят фестивалем спорта. 20 июля в Центральном парке пройдет большой спортивный праздник, где будут представлены разные виды спортивных состязаний. Спортсмены не только покажут свои навыки, но и дадут советы начинающим на мастер-классах. Запланировано общение с действующими чемпионами Воронежской области и титулованными ветеранами спорта.

Начало фестиваля спорта в 11.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU