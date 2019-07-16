2019-07-16T14:28:13+03:00
Общество

В Воронеже в Саду Пионеров появится «Стена памяти»

Стена будет сделана из архитектурного бетона и картеновской стали
Виктор ЛЕВШАКОВ
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так будет выглядеть "Стена Памяти"так будет выглядеть "Стена Памяти"
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У памятного знака жертвам бомбардировки в Саду Пионеров, по улице Театральная появится «Стена памяти». Об этом 15 июля рассказала глава управы Центрального района Инна Шеина.

Стена будет сделана из архитектурного бетона и картеновской стали, устойчивой к коррозии. С таким предложением обратились воронежские краеведы и участники Великой Отечественной войны. Сметная стоимость памятника еще не определена. Вокруг планируется выполнить устройство покрытия из брусчатки.

Преобразится и сквер «Никитинский», который знаком воронежцам с 2005 года: это одна из первых площадок с детским современным оборудованием. Однако пришло время обновить любимые малышами горки и качели. Будут сформированы зоны для занятий спортом на свежем воздухе с резиновым покрытием. На бетонном ограждении художники нанесут граффити по мотивам мультика «Котенок с улицы Лизюкова-2» студии Wizart Animation . Эскиз уже согласован.

«Никитинский» славится раскидистыми деревьями, создающими тень, но специалисты управления экологии обследовали насаждения и постановили удалить опасные деревья. В то же время осенью в сквере высадят 500 кустарников кизильника – это растение станет заменой существующему металлическому ограждению у детской площадки. Общая стоимость проекта составляет около миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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