В Воронеже пропала 64-летняя женщина
Бабушку видели на трассе "Дон"
фото vk.com/liza_alert_vrn
Изменить размер текста:
В Воронеже разыскивают Людмилу Рылькову. 64-летняя женщина пропала 11 июля. С тех пор о ней ничего неизвестно. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза алерт».
У пропавшей бабушки темно-русые с сединой волосы, зеленые глаза, она небольшого роста - 1,60.
Женщину, похожую на пропавшую, видели 13 июля на трассе М4 Дон около поворота на Горожанку. Если у кого-то есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU