В Воронеже пропала 64-летняя женщина

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-16T14:21:07+03:00

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В Воронеже разыскивают Людмилу Рылькову. 64-летняя женщина пропала 11 июля. С тех пор о ней ничего неизвестно. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза алерт».

У пропавшей бабушки темно-русые с сединой волосы, зеленые глаза, она небольшого роста - 1,60.

Женщину, похожую на пропавшую, видели 13 июля на трассе М4 Дон около поворота на Горожанку. Если у кого-то есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU