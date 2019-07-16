2019-07-16T13:29:43+03:00
Общество

В Воронежской области пропал 34-летний мужчина с татуировкой на руке

Об Александре Устинове из Борисоглебского района ничего неизвестно с 13 июля
Ярослав ИВАНОВ
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фото vk.com/liza_alert_vrnфото vk.com/liza_alert_vrn
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Волонтеры отряда "Лиза алерт" начали поиски Александра Устинова. О 34-летнем мужчине ничего неизвестно с 13 июля. Он ушел из дома в селе Петровское Борисоглебского района в темной футболке, синих шортах, темных кроссовках при себе имел сумку.

У мужчины рост 1,80, он плотного телосложения, у него светло-зеленые глаза и темные волосы. Есть и особые приметы - татуировка на руке.

Если у кого-то есть информация об Александре Устинове, звоните по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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