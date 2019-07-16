2019-07-16T13:08:15+03:00
Общество

Поворот не туда: полицейские помогли вытащить застрявший на грунтовке 30-тонный грузовик

Водитель фуры боялся, что груз растащат
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Дальнобойщик из Ростовской области зачем-то выехал на грунтовку вблизи Нововоронежа. Груженая газосиликатом машина общим весом в 30 тонн не смогла сдвинуться с места. Водитель позвонил в ГИБДД: "Помогите!". Мужчина даже не мог сходить за помощью - опасался за сохранность груза.

Сотрудники ГИБДД Нововоронежа сначала привлекли пожарную машину, но та не смогла вытащить тяжелую фуру. Тогда отыскали бульдозер. С его помощью все-таки удалось вытащить грузовик из западни.

- На протяжении всего времени сотрудниками полиции осуществлялась регулировка движения на месте происшествия, а в ночное время было организовано дополнительное освещение, добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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