2019-07-16T13:03:25+03:00
Общество

В августе в Воронеже снесут 47 незаконных киосков

А также демонтируют 10 незаконных уличных холодильников
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В столице Черноземья продолжается принудительный демонтаж торговых объектов, работающих без разрешительной документации.

В августе собираются снести 47 незаконных ларьков. Шесть объектов попадут под экскаватор в Железнодорожном районе (на улицах Витрука, Остужева, Калиниградской, Ленинском проспекте). В Коминтерновском районе снесут 17 ларьков (на проспекте Труда, улицах Дружеской, Майской, Лилии Рябцевой, Славы, Антонова Овсеенко, 9 января, Хользунова, Владимира Невского, переулке Колодезном, бульваре Победы, Московском проспекте), в Советском районе - 19 (на улицах Перхоровича, Маршака, Путиловской, Олеко Дундича, проспекте Патриотов), в Центральном - четыре (на Олимпийском бульваре, улицах Шишкова, Тимирязева), в Левобережном районе - один (на улице Иркутской).

Также демонтируют и 10 незаконно размещенных уличных холодильников - на Московском проспекте, Плехановской и Фридриха Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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