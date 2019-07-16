Воронежцы могут отправиться на бесплатную экскурсию «Гарденинский комплекс»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-16T12:50:08+03:00

Все, что осталось от Дома Гардениных. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Воронежцев приглашают на бесплатную пешую экскурсию на тему: «Гарденинский комплекс». 19 июля ее организует туристско-информационный центр города совместно с одним из турагентств.

- Участники смогут посетить Воронежский дворец, построенный в стиле «петровского барокко». В программе рассказ о судьбе памятника первому русскому императору в годы Великой Отечественной войны. Маршрут пройдет через Тихвинскую церковь, здание «Ноева ковчега» и музей «Арсенал», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Участников ждут в 18:00 в Петровском сквере. Напомним, что такие бесплатные пешие экскурсии проходят еженедельно по пятницам. Записаться и узнать подробности экскурсии можно по телефону: +7 (960) 127-19-92.

ИСТОЧНИК KP.RU