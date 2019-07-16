"Защита от хакерской атаки" стоила воронежцу сбережений

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-16T12:04:04+03:00

Изменить размер текста: A A

"На ваш банковский счет совершена хакерская атака!" - говорил в трубку незнакомый человек. 50-летний житель Северного микрорайона почувствовал страх за свои сбережения и слепо доверился мужчине, который представился сотрудником банка.

Чтобы уберечь денежные средства, якобы нужно было сообщить персональные данные (в том числе цифры с обратной стороны карты). Отметим, что настоящие сотрудники банка такую информацию по телефону не выясняют. Мужчина этого не знал. Итог - с его счета списали около 15 тысяч рублей.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, за сутки случаев мошенничества насчитали шесть. Добычей обманщиков стали около 60 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU