2019-07-16T11:44:27+03:00
Происшествия

Воронежские следователи завели уголовное дело по факту смерти мальчика в карьере

Ребенка завалило, когда он залез в углубление
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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"Причинение смерти по неосторожности" - по этой статье завели уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика в песчаном карьере вблизи села Солдатское Острогожского района. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судмедэкспертизу.

В СУ СКР по Воронежской области рассказали, как именно произошла трагедия. Вчера, 15 июля, в обеденное время четверо несовершеннолетних пришли на песчаный карьер. Они устроили игру, копая углубления в песке. В одном из углублений, где находился подросток, произошел обвал. Ребенок скончался на месте, остальные не пострадали.

Глава села Солдатское Иван Волотов сообщил, что карьер, на котором произошло ЧП, используется для забора песка дорожниками. В компании "Автодор" (Острогожск) затруднились оперативно прокомментировать произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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