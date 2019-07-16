Пять человек пострадали в столкновении "КамАЗа", "Санг Йонга" и "Лады" на воронежской трассе

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-16T10:44:26+03:00

Среди тех, кто получил травмы - трое несовершеннолетних [фото с места аварии]

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Авария с тяжелыми последствиями произошла вчера, 15 июля, примерно в 21.00 на трассе М-4 "Дон". Речь идет об участке в Павловском районе (647 км).

По предварительным данным ГУ МВД по Воронежской области, 42-летний водитель "КамАЗа" допустил столкновение со встречным автомобилем. Грузовик шел со стороны Воронежа в сторону Ростова-на-Дону, внедорожник "Санг Йонг" и легковушка "Лада-Приора" - в обратном направлении. Произошло столкновение. Основной удар принял на себя "Санг Йонг".

Пострадали пятеро: 46-летний водитель внедорожника, житель Ленинградской области, и его пассажиры - 33-летняя женщина, две 16-летних девушки и 7-летняя девочка. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU