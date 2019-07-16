Владимир Нетёсов: «Жители региона всегда могут рассчитывать на реальную помощь депутатов»
Воронежские парламентарии провели около 2 тысяч приемов в 2019 году, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, подводя итоги весенней сессии парламента
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Во втором квартале 2019 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступила почти 1000 обращений граждан. На личные приемы в общественной приемной Парламентского центра пришли 151 человек, 198 человек направили свои вопросы по почте и через электронную приемную, остальные были рассмотрены депутатами в приемных, расположенных на территориях избирательных округов, и в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Напомним, в первом квартале к депутатам регионального парламента также обратились почти 1000 воронежцев.
ИСТОЧНИК KP.RU