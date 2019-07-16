2019-07-16T10:01:03+03:00
Общество

В Воронежской области нашли коров-мутантов с космическими удоями

"Рекордсменок" изучил Россельхознадзор
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
В то, что воронежские буренки "работаю" с удвоенной силой, никто не поверил.В то, что воронежские буренки "работаю" с удвоенной силой, никто не поверил.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Удивительную закономерность заметили сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, когда готовили документацию на молоко. Таловская фермерша ежедневно поставляла 380 литров этого продукта на предприятия. Все необходимые документы сдавала. Вот только коров у нее было всего семь. Иными словами, каждая должна была производить более чем по 50 литров в день.

Как говорят в Россельхознадзоре, среднесуточный удой от одной коровы - в два раза меньше. Тут бы, конечно, поздравить фермершу, вручить ей какой-нибудь ценный подарок, а одну из коров-мутантов отправить на исследование ученым, чтобы те отыскали заветный "удойный" ген. Однако сотрудники ведомства решили провести внеплановую выездную проверку.

В итоге вместо семи коров обнаружили двадцать две. В стаде были "призрачные" головы, в документах не отмеченные. Ответственность за нарушение возложат как на фермера, так и на ветврачей, которые должны были владеть информацией о реальном поголовье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы могут отправиться на бесплатную экскурсию «Гарденинский комплекс»
Воронежцы сняли "перчёный" фильм об общественном транспорте
"Защита от хакерской атаки" стоила воронежцу сбережений
Воронежские следователи завели уголовное дело по факту смерти мальчика в карьере
Дятел распотрошил шишку на видео Воронежского заповедника
Пять человек пострадали в столкновении "КамАЗа", "Санг Йонга" и "Лады" на воронежской трассе
Владимир Нетёсов: «Жители региона всегда могут рассчитывать на реальную помощь депутатов»
Источник: инспекторы ГИБДД Воронежской области пересядут на "Шкоды"
Жительница Воронежской области укусила участкового за руку, защищая сожителя
За неделю 56 жителей Воронежской области пострадали от укусов клещей
В ночь на вторник на пяти улицах Воронежа будет кипеть дорожный ремонт
Под Воронежем бешеный хорек покусал девочку
В Воронеже благоустроят пешеходную зону с выходом на улицу Фридриха Энгельса
Воронежцам предлагают пополнить «коробки храбрости»
С жительницы Воронежа сняли порчу почти за три миллиона рублей
Воронежцев поили молоком от «подпольных» коров
Работникам воронежского оборонного завода задолжали по зарплате более 17 миллионов рублей
В генплане Воронежа рассматривается строительство и легкорельсового транспорта, и полноценного метро
Воронежцы стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями
Второе издание книги «Афган: война без линии фронта» увидело свет в Воронеже
Проезд в общественном транспорте Воронежа скорее всего подорожает до 23 рублей
Жители двух сел Воронежской области наконец-то дождутся чистой питьевой воды
В Воронеже улицы ремонтируют мусором и … бытовой техникой
В центре Воронежа на месте кафе «Губернатор» планируют обустроить сквер с рябинами
В Воронежской области 12-летний мальчик погиб в песчаном карьере
В Воронежской области под суд за взятки пойдет бывший инспектор карантина растений
В Воронежской области в тюрьму отправили мужчину, порезавшего из-за ревности свою подругу
На спиртзаводе в Воронежской области заварили дверь в убежище