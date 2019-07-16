В Воронежской области нашли коров-мутантов с космическими удоями

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-16T10:01:03+03:00

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Удивительную закономерность заметили сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, когда готовили документацию на молоко. Таловская фермерша ежедневно поставляла 380 литров этого продукта на предприятия. Все необходимые документы сдавала. Вот только коров у нее было всего семь. Иными словами, каждая должна была производить более чем по 50 литров в день.

Как говорят в Россельхознадзоре, среднесуточный удой от одной коровы - в два раза меньше. Тут бы, конечно, поздравить фермершу, вручить ей какой-нибудь ценный подарок, а одну из коров-мутантов отправить на исследование ученым, чтобы те отыскали заветный "удойный" ген. Однако сотрудники ведомства решили провести внеплановую выездную проверку.

В итоге вместо семи коров обнаружили двадцать две. В стаде были "призрачные" головы, в документах не отмеченные. Ответственность за нарушение возложат как на фермера, так и на ветврачей, которые должны были владеть информацией о реальном поголовье.

ИСТОЧНИК KP.RU