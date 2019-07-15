2019-07-15T20:06:19+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области укусила участкового за руку, защищая сожителя

Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на представителя власти
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Богучарском районе Воронежской области следователи расследуют дело о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемыми по делу проходят сожители 34-летний мужчина и его 37-летняя подруга.

Как сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области, 11 июля полицейские пришли в дом к паре, чтобы проверить поступившее в участок сообщение о хулиганстве гражданских супругов. И застали дебоширов в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина набросился с кулаками на полицейского и попытался сбежать. Когда 36-летний участковый догнал хулигана, то попал под атаку его подруги, которая бросилась защищать кавалера. Женщина била стража правопорядка, а потом укусила его за руку.

Участковый смог справиться с дамой, тем временем ее «муж» сбежал и спрятался в доме. Вскоре за ним приехала опергруппа.

- Следователи осмотрели место происшествия, изъяли, имеющие значение для расследования уголовного дела, допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз, - рассказал руководитель Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Евгений Кузнецов.- Полицейский признан потерпевшим. Подозреваемым грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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