2019-07-15T19:57:13+03:00
Общество

За неделю 56 жителей Воронежской области пострадали от укусов клещей

С начала года 33 человека заболели клещевым боррелиозом
Елена ФЕДЯШЕВА
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Клещи стали реже нападать на воронежцевКлещи стали реже нападать на воронежцевФото: из архива «КП»
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В Воронежской области продолжает снижаться активность иксодовых клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю в медучреждения области обратились только 56 жителей, пострадавших от укусов паразитов. Для сравнения, в тот же период 2018 года укушенных было почти в три раза больше – 161. Всего за полгода кровососы атаковали 2193 человека.

Помимо неприятных ощущений, вызываемых укусом, клещи распространяют опасные инфекции. Так, с начала 2019 года зарегистрировано 33 случая клещевого боррелиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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