В ночь на вторник на пяти улицах Воронежа будет кипеть дорожный ремонт

СЕГОДНЯ 19:06 2019-07-15T19:06:17+03:00

Все они расположены в центре города

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Оказавшись в ночь с 15 на 16 июля в центре Воронежа, будьте осторожны, если решите проехать по улицам Кирова, Плехановской, Таранченко, Чернышевского или набережной Массалитинова. Здесь в период с 23.00 15 июля до 6.00 16 июля будут работать дорожники.

На Кирова планируется поднимать горловины колодцев, на набережной Массалитинова, улицах Чернышевского и Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой) будут укладывать асфальт, а на Плехановской – обустраивать парковочные карманы.

Проезд по этим улицам будет открыт, но может быть затруднен из-за работы габаритной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU