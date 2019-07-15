В Воронеже благоустроят пешеходную зону с выходом на улицу Фридриха Энгельса

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-15T18:18:03+03:00

У воронежцев будет новое место для прогулок

В этом году на бульвар «Индустриальный» потратят 2,5 миллиона

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Стоимость благоустройства бульвара «Индустриальный» в 2019 году составит 2,5 млн. рублей. Об этом стало известно 15 июля на рабочем совещание в администрации Воронежа. Бульвар находится между домами по улице Фридриха Энгельса и проспекту Революции и является историческим местом города.

- В 2014 году эта территория получила статус зеленой зоны. Именно с бульвара Индустриального начинается экскурсионный маршрут «Старинная Фридриха Энгельса», поскольку история строительства домов, расположенных вблизи данного бульвара относится к 1904 году постройки, - рассказала Инна Шеина, руководитель управы Центрального района.

Планируется обустройство пешеходной зоны с выходом на улицу Фридриха Энгельса, установка скамеек, урн, современного детского и спортивного оборудования, а также монтаж освещения. Проект делится на два этапа. Работы закончатся в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU