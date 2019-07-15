Воронежцев поили молоком от «подпольных» коров

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-15T18:06:16+03:00

Фермер в Таловском районе имел документы лишь на семь голов из 22-х

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Информационная система учета ветеринарных документов позволила сотрудникам управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям выявить неучтенных коров в фермерском хозяйстве Таловского района.

Инспекторов удивило несоответствие между данными об удоях и поголовье коров. По документам, представленным главой КФХ в Россельхознадзор, индивидуальный предприниматель указывает, что получает 380 литров молока от семи голов крупного рогатого скота.

- То есть среднесуточный удой от одной коровы составляет более 54 литров, что превышает средние физиологические возможности коровы почти в 2 раза, - отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Заинтересованные рекордными данными сотрудники контролирующего ведомства отправились на выездную проверку. На месте оказалось, что в хозяйстве в наличии 22 коровы. Однако только семь из них имеют документы о проведении диагностических исследований, вакцинациях и обработках животных. А 15 голов остаются неучтенными, а, следовательно и безопасность данного молока не подтверждается ветеринарно-сопроводительными документами.

- В настоящее время Управление Россельхознадзора продолжает проведение контрольно-надзорных мероприятий, по завершении которых ИП, а также должностное лицо ветеринарной службы района буду привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU