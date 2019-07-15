Работникам воронежского оборонного завода задолжали по зарплате более 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-15T17:57:04+03:00

Ситуация с невыплатами может снова повториться и на «Воронежтрубопроводстрой»

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«Воронежтрубопроводстрой» погасил перед своими сотрудниками задолженность по зарплате. Об этом рассказал сегодня на планерке в правительстве области руководитель региональной Государственной инспекции труда Иван Яцких. Цена вопроса – более 90 млн. рублей.

Вместе с тем на Калачеевском хлебзаводе задолженность перед 169 работниками составляет более 19 млн. рублей, на «172 Центральном автомобильном ремонтном заводе» - более 17 млн. перед 252 работниками, Грибановском машиностроительном заводе – более 16 млн. за два месяца (в настоящее время на обанкротившемся предприятии работают 432 человека, уволены 170).

В то же время присутствующий на планерке руководитель следственного управления СК РФ по Воронежской области Кирилл Левит высказал опасение, что на «Воронежтрубопроводстрой» ситуация с невыплатами может повториться:

- Видимых перспектив, как предприятие в дальнейшем будет платить зарплату, мы не видим. Тем более что собственник предприятия по факту сегодня отстранен от управления – он привлечен к административной ответственности. И очень волнует ситуация с 172-ым заводом. Вообще, это предприятие относится к министерству обороны, но каким-то образом на сегодняшний день оно оказалось вне министерства. При этом ему подчиняется. Там реально находятся деньги по гособоронзаказу, которые исполнительный директор не имеет право тратить – военные не дают ему разрешение. И мы со своей стороны не заем, как подходить к этой ситуации. Наверное, сейчас нужно на уровне правительства выходить на службу тыла министерства обороны и решать вопрос по предприятию.

По калачеевскому хлебзаводу заместитель губернатора Виталий Шабалатов рассказал, что в конце июля-начале августа предприятие (вместе с долгом) выкупит инвестор.

К слову, Кирилл Левит и Виталий Шабалатов договорились в эту среду отдельно обсудить ситуацию с «Воронежтрубопроводстроем» и « Центральным автомобильным ремонтным заводом».

ИСТОЧНИК KP.RU