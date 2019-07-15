2019-07-15T17:48:25+03:00
Общество

Воронежцы стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями

Но общая инфекционная заболеваемость в июне снизилась на 26%
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Булатов Алексейфото Булатов АлексейФото: из архива «КП»
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Эпидемиологи подвели итоги инфекционной заболеваемости среди жителей Воронежской области в июне. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за этот период заразные болячки настигли 14226 человек, что на 26% ниже уровня июня 2018 года.

Вместе с тем специалисты отметили рост таких инфекций как ОКИ неустановленной этиологии (в 1,5 раза), хроническим вирусным гепатитом С (на 5,7%), инфекционным мононуклеозом (на 64,2%) и лямблиозом – на 13,3%.

Снизилась заболеваемость сальмонеллёзами – на 39,7%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 24,4%, хроническим вирусным гепатитом В – на 8,9%, коклюшем – на 20,2%, скарлатиной – на 15,7%, ветряной оспой – на 37,3%, внебольничной пневмонией – на 20,3%, энтеробиозом – на 9,6%. В 1,9 раза реже стал встречаться педикулез.

В июне также зарегистрировали единичные случаи острым вялым параличом, вирусным гепатитом Е, эпидемическим паротитом, цитомегаловирусной инфекцией, описторхозом, по 2 случая – острым вирусным гепатитом В, лихорадкой Западного Нила, 3 случая - чесоткой, по 4 случая - геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, аскаридозом, 5 случаев - острым вирусным гепатитом С, 9 случаев - острым вирусным гепатитом А, 15 случаев - болезнью Лайма, 24 случая - энтеровирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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