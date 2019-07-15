Второе издание книги «Афган: война без линии фронта» увидело свет в Воронеже

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-15T17:30:15+03:00

В книге собраны воспоминания людей и рассказы от первого лица о тех событиях, которым они сами были свидетелями, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Дополненное издание «Афган: война без линии фронта» было выпущено при поддержке депутатов регионального. Под одной обложкой в книге собрано около полусотни воспоминаний «афганцев» – от рядовых до генералов.

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ИСТОЧНИК KP.RU