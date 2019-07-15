Жители двух сел Воронежской области наконец-то дождутся чистой питьевой воды
Об этом в понедельник на планерке в правительстве области рассказала руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Галина Смирнова.
Она доложила, что в этом году Воронежская область получит 77,5 млн. рублей субсидий из федерального бюджета. Средства пойдут на водозаборы и системы очистки воды в двух селах – Воробьевке (Воробьевский район) и Новотроицком (Таловский район).
В Воробьевке (3060 жителей) возведут систему водоснабжения, а в Новотроицком (724 жителя) реконструируют существующую. А вот на строительство сетей водоснабжения средства выделит региональный бюджет и местные муниципалитеты.
- В Воробьевке линейные сети будут прокладываться в четыре этапа, окончание строительства запланировано на 2020 год. В Новотроицком строительство линейной части планируется в том же 2020 году, - отметила Галина Смиронова.
По ее словам, в общей сложности региону нужно девять млрд. рублей на строительство инфраструктуры, которая обеспечит всех жителей чистой питьевой водой.
ИСТОЧНИК KP.RU