Жители двух сел Воронежской области наконец-то дождутся чистой питьевой воды

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-15T16:57:24+03:00

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Об этом в понедельник на планерке в правительстве области рассказала руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Галина Смирнова.

Она доложила, что в этом году Воронежская область получит 77,5 млн. рублей субсидий из федерального бюджета. Средства пойдут на водозаборы и системы очистки воды в двух селах – Воробьевке (Воробьевский район) и Новотроицком (Таловский район).

В Воробьевке (3060 жителей) возведут систему водоснабжения, а в Новотроицком (724 жителя) реконструируют существующую. А вот на строительство сетей водоснабжения средства выделит региональный бюджет и местные муниципалитеты.

- В Воробьевке линейные сети будут прокладываться в четыре этапа, окончание строительства запланировано на 2020 год. В Новотроицком строительство линейной части планируется в том же 2020 году, - отметила Галина Смиронова.

По ее словам, в общей сложности региону нужно девять млрд. рублей на строительство инфраструктуры, которая обеспечит всех жителей чистой питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU