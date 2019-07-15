2019-07-15T16:41:13+03:00
Общество

В Воронеже улицы ремонтируют мусором и … бытовой техникой

«Ноу-хау» обнаружили на улице Елецкой
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Дорожный ремонт по-воронежскиДорожный ремонт по-воронежскиФото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

Удивительный «дорожный ремонт» обнаружил сотрудник «Комсомолки» в частном секторе Коминтерновского района, на перекрестке Рабочего проспекта и улицы Елецкой. Здесь кто-то планомерно засыпает лужу на грунтовой дороге всем, что в хозяйстве уже не нужно: битым кирпичом, картонными коробками, пластиковыми бутылками, бытовым мусором и даже … бытовой техникой (в куче оказался разбитый телевизор!)

«Комсомолка» попросила управу района прокомментировать такой «ремонт».

- В этом районе нет контейнерной площадки, и практикуется так называемый «поведерный» сбор отходов. Благодаря нерадивым местным жителям, здесь периодически образуются сватки мусора, как эта, - рассказали в управе и пообещали в ближайшее время направить по указанному адресу технику для вывоза отходов.

Что касается дорог частного сектора, то сейчас их в Воронеже ремонтируют с помощью асфальтового среза на основании заявок местных жителей в управу района.

Кстати, случаи, когда воронежцы ремонтировали дороги с помощью подручных материалов, нередки. Так, например, неоднократно ямы в том же Коминтерновском районе засыпали гипсовыми слепками зубных протезов.

А испорченную бытовую технику, кстати, можно утилизировать и более цивилизованным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже благоустроят пешеходную зону с выходом на улицу Фридриха Энгельса
Воронежцам предлагают пополнить «коробки храбрости»
С жительницы Воронежа сняли порчу почти за три миллиона рублей
Воронежцев поили молоком от «подпольных» коров
Работникам воронежского оборонного завода задолжали по зарплате более 17 миллионов рублей
В генплане Воронежа рассматривается строительство и легкорельсового транспорта, и полноценного метро
Воронежцы стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями
Второе издание книги «Афган: война без линии фронта» увидело свет в Воронеже
Проезд в общественном транспорте Воронежа скорее всего подорожает до 23 рублей
Жители двух сел Воронежской области наконец-то дождутся чистой питьевой воды
В центре Воронежа на месте кафе «Губернатор» планируют обустроить сквер с рябинами
В Воронежской области четырех подростков засыпало песком в карьере
В Воронежской области под суд за взятки пойдет инспектор карантина растений
В Воронежской области в тюрьму отправили мужчину, порезавшего из-за ревности свою подругу
На спиртзаводе в Воронежской области заварили дверь в убежище