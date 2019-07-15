В Воронеже улицы ремонтируют мусором и … бытовой техникой

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-15T16:41:13+03:00

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Удивительный «дорожный ремонт» обнаружил сотрудник «Комсомолки» в частном секторе Коминтерновского района, на перекрестке Рабочего проспекта и улицы Елецкой. Здесь кто-то планомерно засыпает лужу на грунтовой дороге всем, что в хозяйстве уже не нужно: битым кирпичом, картонными коробками, пластиковыми бутылками, бытовым мусором и даже … бытовой техникой (в куче оказался разбитый телевизор!)

«Комсомолка» попросила управу района прокомментировать такой «ремонт».

- В этом районе нет контейнерной площадки, и практикуется так называемый «поведерный» сбор отходов. Благодаря нерадивым местным жителям, здесь периодически образуются сватки мусора, как эта, - рассказали в управе и пообещали в ближайшее время направить по указанному адресу технику для вывоза отходов.

Что касается дорог частного сектора, то сейчас их в Воронеже ремонтируют с помощью асфальтового среза на основании заявок местных жителей в управу района.

Кстати, случаи, когда воронежцы ремонтировали дороги с помощью подручных материалов, нередки. Так, например, неоднократно ямы в том же Коминтерновском районе засыпали гипсовыми слепками зубных протезов.

А испорченную бытовую технику, кстати, можно утилизировать и более цивилизованным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU