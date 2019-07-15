В центре Воронежа на месте кафе «Губернатор» планируют обустроить сквер с рябинами

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-15T16:46:39+03:00

Так в будущем должно выглядеть общественное пространство

Также будет уложена плитка, установлены скамейки и светильники

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В центре Воронежа на месте кафе на проспекте Революции, 30а планируется обустройство общественного пространства. Напомним, заведение, которое долгие годы носило гордое название «Губернатор», а сейчас скромно именуется «Кафе», планируют снести. На сайте госзакупок не так давно была опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проекта демонтажа.

На еженедельном рабочем совещании в администрации Воронежа 15 июля сообщили, что управой уже разработана концепция благоустройства данной территории. На месте кафе должны посадить рябины и обустроить цветники с многолетними растениями. Также будет уложена плитка, установлены скамейки и светильники. Совместно с компанией «Ростелеком» в зоне отдыха хотят сделать точку доступа Wi-Fi.

Проект должен быть реализован в течение двух лет – 2019 и 2020-го. Общий объем финансирования составит 3,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU