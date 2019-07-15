В Воронежской области четырех подростков засыпало песком в карьере

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-15T16:35:22+03:00

Трагедии с детьми на песчаных карьерах происходят каждый год Фото: из архива «КП»

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В селе Солдатское Острогожского района в понедельник, 15 июля, произошла трагедия. Несколько местных подростков отправились покорять склоны действующего песчаного карьера. Неожиданно склон обрушился...

- Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 14.10, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Из-под завалов достали тело одного подростка. Работы на месте продолжаются.

По данным СУСК по Воронежской области, погибшему ребенку 12 лет. Трое его товарищей не пострадали. Сотрудники СК принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Глава села Солдатское Иван Волотов сообщил, что карьер, на котором произошло ЧП, используется для забора песка дорожниками. В компании "Автодор" (Острогожск) на вопросы "КП" ответили, что пока не обладают данными о происшествии.

Год назад аналогичный случай произошел в Воробьевском районе. Там погиб ребенок, который полез на склон, посмотреть птичьи гнезда.

ИСТОЧНИК KP.RU