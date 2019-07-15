В Воронежской области под суд за взятки пойдет инспектор карантина растений

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-15T15:50:43+03:00

Мужчина брал деньги с предприятий за не составление протоколов о нарушениях

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В Воронежской области в суд передали уголовное дело на 65-летнего сотрудника федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Его обвинили в получении взятки за не составление протоколов о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 15 июля.

Установлено, что государственный инспектор отдела внешнего и внутреннего карантина растений, надзора за качеством управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям с марта по октябрь 2018 года требовал от сотрудников фирм ООО «Сельхоз-Маркет» и ООО «Транс Агро» деньги за не составление протоколов об административных правонарушениях и попустительство по службе.

Всего таким образом он получил больше 200 тыс. рублей. В октябре его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU