Источник: инспекторы ГИБДД Воронежской области пересядут на "Шкоды"

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-16T08:01:00+03:00

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Не так давно автопарк ГИБДД Воронежа пополнился новыми "Лада-Веста". Тридцать автомобилей общей стоимостью 22 миллиона рублей пришли на смену старичкам. "Весты" в специальной раскраске уже можно наблюдать на улицах города.

Для области в ближайшем будущем должны закупить не отечественные автомобили, а иномарки (если последний термин применим к машинам, которые собираются в Калуге). Как сообщил наш источник в ГИБДД, инспекторы пересядут на "Шкоды". Необходимость закупки назрела давно: в районах есть транспорт, которому пора на заслуженный отдых. Объемы пока не сообщаются.

Одна из причин выбора марки - условия, которые производитель предлагает спецслужбам по всей России. "Шкоды" ГИБДД можно увидеть во многих регионах. Например, "Октавии" есть в Москве и в Крыму, "Рапиды" - в Башкортостане.

ИСТОЧНИК KP.RU