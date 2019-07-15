На спиртзаводе в Воронежской области заварили дверь в убежище

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-15T14:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство новохоперского предприятия, производящего спиртовую продукцию, закрыло глаза на требования безопасности. Прокурорская проверка обнаружила на спиртзаводе несколько грубейших нарушений закона о гражданской обороне и противодействии терроризму.

- На относящемся к взрывопожароопасным производственным объектам предприятии, в хранилищах которого одновременно хранится до 15 тыс. декалитров этилового спирта, не проведено ежегодное уточнение плана гражданской обороны; не создана материально-техническая база для подготовки работников организации в области гражданской обороны, - рассказали в пресс-службе прокуратуры в Воронежской области.

Более того, в случае ЧП у персонала завода не было шансов на спасение: дверь, ведущая в убежище, оказалась заваренной.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении должностного лица организации дело об административных правонарушениях. Материалы передали на рассмотрение в суд Новохоперского района.

ИСТОЧНИК KP.RU