2019-07-15T14:47:22+03:00
Общество

На спиртзаводе в Воронежской области заварили дверь в убежище

Материалы прокурорской проверки направили в суд
Елена ФЕДЯШЕВА
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Руководство новохоперского предприятия, производящего спиртовую продукцию, закрыло глаза на требования безопасности. Прокурорская проверка обнаружила на спиртзаводе несколько грубейших нарушений закона о гражданской обороне и противодействии терроризму.

- На относящемся к взрывопожароопасным производственным объектам предприятии, в хранилищах которого одновременно хранится до 15 тыс. декалитров этилового спирта, не проведено ежегодное уточнение плана гражданской обороны; не создана материально-техническая база для подготовки работников организации в области гражданской обороны, - рассказали в пресс-службе прокуратуры в Воронежской области.

Более того, в случае ЧП у персонала завода не было шансов на спасение: дверь, ведущая в убежище, оказалась заваренной.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении должностного лица организации дело об административных правонарушениях. Материалы передали на рассмотрение в суд Новохоперского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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