2019-07-15T14:34:20+03:00
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

На регион надвигаются ливни и град
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение на вторник, 16 июля. На регион надвигается ливень и грозы. Ветер может усилиться до 17 м/сек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Гидрометцентр в понедельник, 15 июля.

Спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности. Лучше, конечно, остаться дома в такую погоду. Когда начинается гроза, закройте окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключите телевизор и другие бытовые электроприборы. Опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном и даже разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Лучше всего и мобильный телефон выключить.

Если вы находитесь на природе, отойдите подальше от воды, она отличный проводник тока. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отойти от берега. Лучше всего укрыться на низкорослом участке леса, держаться подальше от больших, одиноко стоящих деревьев.

При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасайтесь рекламных щитов, старых деревьев и крыш, с которых может ветром сорвать шифер и другие кровельные материалы. Лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации, вы можете позвонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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