2019-07-15T14:29:42+03:00
Общество

За неделю воронежские медики шесть раз вылетали на вызов на вертолете

Пятерых пациентов доставили в стационар по воздуху
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта департамента здравоохранения областифото с сайта департамента здравоохранения области
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За неделю с 8 по 14 июля бригады центра медицинских катастроф обслужили 75 вызовов, шесть из них – с привлечением вертолета. В пяти случаях пациентов госпитализировали по воздуху, еще одного проконсультировали на месте.

За неделю специалисты центра провели 33 консультации, в том числе 12 – с помощью телемедицины. Эвакуировали в лечебные учреждения 26 пациентов, провели операции шести тяжелобольным.

Кроме того, медики контролировали состояние девяти пострадавших в ДТП, проходящих лечение в стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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