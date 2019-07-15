За неделю воронежские медики шесть раз вылетали на вызов на вертолете

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-15T14:29:42+03:00

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За неделю с 8 по 14 июля бригады центра медицинских катастроф обслужили 75 вызовов, шесть из них – с привлечением вертолета. В пяти случаях пациентов госпитализировали по воздуху, еще одного проконсультировали на месте.

За неделю специалисты центра провели 33 консультации, в том числе 12 – с помощью телемедицины. Эвакуировали в лечебные учреждения 26 пациентов, провели операции шести тяжелобольным.

Кроме того, медики контролировали состояние девяти пострадавших в ДТП, проходящих лечение в стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU