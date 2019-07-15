В Воронежской области женщина ограбила дом, пытаясь попросить милостыню и еду
В Борисоглабске женщина пробралась в дом и украла крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда в понедельник, 15 июля.
В конце апреля местная жительница ходила по домам и просила милостыню. Обнаружив в одном из дворов открытую калитку, она решила зайти внутрь. Когда женщина поняла, что хозяев нет дома, она зашла в зал и вытащила из-под клеенки деньги, положила их в карман и ушла. В дальнейшем она распорядилась похищенными деньгами по своему усмотрению.
На женщину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. В настоящий момент его передали в суд. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU