В Воронежской области женщина ограбила дом, пытаясь попросить милостыню и еду

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-15T14:09:49+03:00

Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы

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В Борисоглабске женщина пробралась в дом и украла крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда в понедельник, 15 июля.

В конце апреля местная жительница ходила по домам и просила милостыню. Обнаружив в одном из дворов открытую калитку, она решила зайти внутрь. Когда женщина поняла, что хозяев нет дома, она зашла в зал и вытащила из-под клеенки деньги, положила их в карман и ушла. В дальнейшем она распорядилась похищенными деньгами по своему усмотрению.

На женщину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. В настоящий момент его передали в суд. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU