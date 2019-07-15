2019-07-15T13:56:59+03:00
Происшествия

Найденные в воронежском водохранилище ноги, принадлежат женщине

Стали известны результаты генетической экспертизы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Преступники уже не в первый раз "топят" расчлененные останки в водохранилищеПреступники уже не в первый раз "топят" расчлененные останки в водохранилищеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по факту обнаружения в водохранилище человеческих ног, в воронежском СУ СК провели генетическую экспертизу. Исследование показало, что конечности принадлежат женщине, но ее возраст не известен.

Следователи и полицейские продолжают совместное расследование с проведением комплекса мер, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, сообщили в управлении.

Напомним, страшную находку – рюкзак с человеческими ногами – обнаружили рыбаки у Вогрэссовского моста в начале мая этого года. На следующий день СУСК возбудил уголовное дело.

За год до этого в воде водохранилища также находили человеческие останки. Кому они принадлежали, а также личность преступника, до сих пор остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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