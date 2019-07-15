В Воронежской области мужчину приговорили к 400 часам исправительных работ за кражу велосипеда
Инцидент произошел в Борисоглебске
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В Борисоглебске к 400 часам исправительных работ приговорили местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда в понедельник, 15 июля.
Инцидент произошел в середине августа 2018 года. Пьяный мужчина проходил мимо одного из домов по улице Энгельса и заметил там велосипед. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он похитил велосипед и сбежал. В дальнейшем местный житель распорядился им по своему усмотрению.
Приговором суда мужчину признали виновным в совершении вышеуказанного преступления, за которое ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU