2019-07-15T13:00:20+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на забитую ливневку в Коминтерновском районе

С этой и другими проблемами они пришли на прием к вице-мэру
Елена ФЕДЯШЕВА
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От подтоплений страдают дороги и дворы многоэтажекОт подтоплений страдают дороги и дворы многоэтажекФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители Коминтерновского района пришли на прием к вице-мэру по городскому хозяйству Сергею Петрину с проблемами, решение которых по какой-то причине «пробуксовывает».

Так, жительница улицы Новгородской Валентина Мелякова пожаловалась на отсутствие ливневки около дома № 1 по ее улице, а также на разрушенный асфальт в районе домов № 89-120. Чиновник пообещал отремонтировать дорогу асфальтовым срезом, а вот обустройство ливневой канализации потребует разработки проекта и только после этого адрес может попасть в программу реконструкции автодорог.

Сразу три жителя пришли с жалобой на хроническое подтопление талыми и дождевыми водами улиц Товарищеской и засоры ливневой канализации на участке от улицы Солнечной до улицы Донской. По поручению вице-мэра, городская дорожная служба оперативно почистила ливневку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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