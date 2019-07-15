2019-07-15T12:55:24+03:00
Общество

В Воронеже на многоэтажный дом рухнуло сухое дерево

Горожане беспокоятся, что в скором времени сухостой упадет на кого-то из жильцов
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже на многоэтажный дом №40 на улице Моисеева рухнуло сухое дерево. Горожане беспокоятся за свою безопасность. Чтобы привлечь внимание властей, жильцы опубликовали фотографию лежащей на балконах здания березы в соцсети.

- Почему не принимаются меры для устранения этой проблемы? Сильный ветер или непогода сейчас не редкость. Может кто-нибудь пострадать, уже месяца два как нет ответов, - написали в Сети воронежцы.

В пресс-службе мэрии сообщили, что информация о ЧП была передана в управу района. А решением проблемы должна заниматься управляющая компания, обслуживающая дом. По информации диспетчерской УК заявка на удаление дерева поступила 10 июля, в настоящее время находится в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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