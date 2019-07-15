В Воронеже на многоэтажный дом рухнуло сухое дерево
В Воронеже на многоэтажный дом №40 на улице Моисеева рухнуло сухое дерево. Горожане беспокоятся за свою безопасность. Чтобы привлечь внимание властей, жильцы опубликовали фотографию лежащей на балконах здания березы в соцсети.
- Почему не принимаются меры для устранения этой проблемы? Сильный ветер или непогода сейчас не редкость. Может кто-нибудь пострадать, уже месяца два как нет ответов, - написали в Сети воронежцы.
В пресс-службе мэрии сообщили, что информация о ЧП была передана в управу района. А решением проблемы должна заниматься управляющая компания, обслуживающая дом. По информации диспетчерской УК заявка на удаление дерева поступила 10 июля, в настоящее время находится в работе.
ИСТОЧНИК KP.RU