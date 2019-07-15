В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб водитель ВАЗа

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-15T12:39:23+03:00

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В Воронежской области возбудили уголовное дело факту ДТП, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 15 июля.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, авария произошла в Подгоренском районе на 282 км трассы.«Белгород – Павловск» 14 июля в 17.00. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, 23-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в ВАЗ-2114, за рулем которого был 42-летнего жителя Подгоренского района. В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии 42-летний мужчина скончался.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU