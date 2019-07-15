В Воронежской области мужчина украл у знакомого планшет из мести за отказ в долге
В Острогоржске поймали мужчину, который украл планшет у своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 15 июля.
Выяснилось, что 19 июня около четырех часов ночи 23-летний местный житель пришел в квартиру к своему 41-летнему приятелю и попросил у него денег в долг. Услышав отказ, мужчина открыто похитил у него планшет и флеш-карту, а затем сбежал. Ущерб составил около трех тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.
Сотрудники полиции задержали вора. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В отделе полиции он признал свою вину и пояснил, что планшет передал своему родственнику. Гаджет изъяли.
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж".В настоящее время задержанный находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU