В Воронеже бомж поджег самокат и велосипед из-за любви к огню

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-15T11:53:36+03:00

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В Воронеже задержали 31-летнего мужчину, который поджег чужой велосипед и самокат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 15 июля.

Накануне в полицию обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что его велосипед и самокат поджег неизвестный. Транспорт был оставлен в подъезде дома на улице Хользунова.

Правоохранители установили и задержали виновного. Им оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства. В отделе полиции он объяснил, что поставил транспорт на подоконник и поджег зажигалкой. Свои действия он мотивировал любовью к огню.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU