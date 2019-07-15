2019-07-15T11:53:36+03:00
Происшествия

В Воронеже бомж поджег самокат и велосипед из-за любви к огню

Мужчину задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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Инцидент произошел на улице Хользунова.Инцидент произошел на улице Хользунова.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже задержали 31-летнего мужчину, который поджег чужой велосипед и самокат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 15 июля.

Накануне в полицию обратился 41-летний местный житель. Он рассказал, что его велосипед и самокат поджег неизвестный. Транспорт был оставлен в подъезде дома на улице Хользунова.

Правоохранители установили и задержали виновного. Им оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства. В отделе полиции он объяснил, что поставил транспорт на подоконник и поджег зажигалкой. Свои действия он мотивировал любовью к огню.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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