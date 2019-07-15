2019-07-15T10:23:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области на встречной полосе столкнулись два ВАЗа

Авария произошла в Подгоренском районе
Юлия ДИДЕНКО
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На трассе в 282 километре «Белгород-Павловск» в Подгоренском районе на встречной полосе столкнулись два ВАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 15 июля.

ДТП случилось в воскресенье, 14 июля, в 17.00. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, 23-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влелел в ВАЗ-2114, за рулем которого был 42-летнего жителя Подгоренского района.

В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии 42-летний мужчина скончался.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 91 ДТП, из них в областном центре – 44, на федеральных трассах – 18, в районах области –29. В 9 ДТП девять человек ранено и двое погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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