2019-07-15T10:02:49+03:00
Общество

Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований

XIII Летняя международная Сбербанкиада пройдет в Минске с 15 по 21 июля
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Две тысячи лучших спортсменов из 83 субъектов Российской Федерации и 22 зарубежных стран присутствия Сбербанка примут участие в соревнованиях. От Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в Беларусь отправились более 130 человек, включая болельщиков и представителей команд КВН, которых ожидает полуфинал корпоративной лиги. Ребята представляют все области Центрального Черноземья – Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую.

- Я искренне верю в наших спортсменов – у них большие возможности и перспективы, нацеленность на результат и сильная поддержка, - отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Для меня как для руководителя их достижения – это крепкое лидерское начало всей нашей команды. И я искренне желаю ребятам побед. А также желаю им получить истинное удовольствие от спорта, общения и знакомства с новыми друзьями.

Сбербанкиада — главный спортивный турнир сотрудников Сбербанка. Это уникальное и крупнейшее внутрикорпоративное соревнование. В этом году на Сбербанкиаде будет представлено 12 видов спорта — от классических шахмат до модного сейчас кроссфита. Соревнования будут проходить на семи различных спортивных объектах. В соревнованиях не принимают участия профессиональные спортсмены.

Формально первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году. При этом еще в 1995 году в Москве на стадионе «Октябрь» состоялась первая летняя спартакиада Московского банка и территориальных банков Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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