2019-07-15T09:33:53+03:00
Общество

Жителям Советского района в Воронеже вернули воду

Специалисты устранили трещину в чугунной трубе, установив свертную муфту
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой РВК «Воронеж».Фото: предоставлено пресс-службой РВК «Воронеж».
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В Советском районе Воронежа специалисты устранили крупную утечку и вернули местным жителям воду. Об этом сообщили в пресс-службе РВК «Воронеж» в понедельник, 15 июля.

Прорыв произошел на водоводе 300 мм. Причиной повреждения стала трещина на раструбе чугунной трубы, залегавшей на глубине трех метров. На место специалисты установили сверную муфту. Опасность составляло то, что вблизи места повреждения проходили две ветки газопровода. Поэтому экскаваторщикам пришлось работать особенно осторожно.

Водоснабжение восстановили в 3.55. В настоящее время котлован уже засыпан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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