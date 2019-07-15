Охотники за привидениями решили закупиться в воронежском супермаркете

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-15T08:54:13+03:00

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В Воронеже около одного из супермаркетов горожане заметили необычный автомобиль, похожий на транспорт киногероев 80-х и 90-х, которые прославились гонками за самой разнообразной нечистью. Фотографию местные жители опубликовали в Сети накануне.

На машине присутствовал знак «Охотников за привидениями». Кроме того, сам кузов был очень похож на тот, что показывали в фильме. Местные жители с юмором отреагировали на появление такого транспорта в городе. И не упустили возможности пошутить.

- Пора уже в супермаркете поймать привидений, которые ценники местами меняют, - написали горожане.

Также горожане отметили, что скидки в наше время действительно можно назвать призрачными.

ИСТОЧНИК KP.RU