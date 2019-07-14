Два воронежских микрорайона останутся без воды в ночь на понедельник

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-14T18:08:18+03:00

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Вернувшихся с дач воронежцев, жителей микрорайонов Первое Мая и Тепличный, ждет неприятный сюрприз – отключение воды. 14 июля на улице Лазурной обнаружили утечку из водовода 300 мм. Для ремонта с 18.00 в воскресенье придется перекрывать вентиль. В зону отключения попадут дома в указанных районах, а также часть улицы Любы Шевцовой.

Бригады «РВК-Воронеж» рассчитывают ликвидировать аварию до утра понедельника. При необходимости к домам организуют подвоз технической воды.

ИСТОЧНИК KP.RU