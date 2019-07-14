2019-07-14T18:08:18+03:00
Общество

Два воронежских микрорайона останутся без воды в ночь на понедельник

На улице Лазурной обнаружили утечку из сети
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Воду обещают дать к утру понедельникаВоду обещают дать к утру понедельникаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Вернувшихся с дач воронежцев, жителей микрорайонов Первое Мая и Тепличный, ждет неприятный сюрприз – отключение воды. 14 июля на улице Лазурной обнаружили утечку из водовода 300 мм. Для ремонта с 18.00 в воскресенье придется перекрывать вентиль. В зону отключения попадут дома в указанных районах, а также часть улицы Любы Шевцовой.

Бригады «РВК-Воронеж» рассчитывают ликвидировать аварию до утра понедельника. При необходимости к домам организуют подвоз технической воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти три тысячи пациентов воронежских интернатов для пожилых людей привили от пневмококка
«Ваша карта взломана»: воронежцы продолжают верить лжебанкирам
Строительство парка имени В.Пескова под Воронежем обойдется в 3,6 миллиона рублей
В новостройке под Воронежем год не работает лифт
В Воронеже угонщики пытались прокатиться на сломанном автомобиле
Воронежских сирот приглашают выучиться на следователя
В Воронежской области в опрокинувшейся «Ладе» погиб 27-летний водитель
Под Воронежем опрокинулся «Ниссан», водитель погиб
В Ленинском районе Воронежа отремонтировали 17 остановочных пунктов
Воронежские дайверы нашли на дне Ладоги затонувший около 80 лет назад пароход
В Воронеже за последние полгода спасателям 32 раза пришлось вытаскивать людей из искореженных авто
Воронежский «Факел» заработал первое очко в сезоне в игре с деревенской «Чайкой»
В Воронежской области женщина попала под поезд и лишилась ноги
Воронежский блогер устроил городской серфинг по местным лужам
Воронежцы не поверили доброте маршрутчика
Воронежцам приходят квитанции на оплату несуществующего лифта