СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-15T08:04:38+03:00

Погода будет располагать для отдыха на природе Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А в середине – пройдут дожди

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В начале новой недели в Воронеже потеплеет на несколько градусов. Понедельник и вторник обещают температуру +24. В последующие дни сохранится такая же комфортная летняя погода.

Вторник, среда и четверг могут принести дожди и грозы. Причиной их станет южный циклон, который придет в наш регион с Черного моря.

К выходным станет еще теплее, а осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU