Строительство парка имени В.Пескова под Воронежем обойдется в 3,6 миллиона рублей
Чиновники объявили аукцион на благоустройство зоны отдыха в селе Орлово
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Уже несколько месяцев идет подготовка к благоустройству территории в центре села Орлово Новоусманского района, где по инициативе местной администрации и жителей предстоит построить сквер имени Василия Пескова.
На днях на сайте госзакупок объявили соответствующий аукцион. Стартовую стоимость работ по благоустройству установили в размере 3,6 миллиона рублей. Это средства областного бюджета, бюджета сельского поселения и местных жителей.
Будущий сквер разместится на улице Больничной, 6Б. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 17 июля. Сам аукцион состоится 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU