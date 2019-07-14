В Воронеже угонщики пытались прокатиться на сломанном автомобиле

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-14T13:32:01+03:00

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В Воронеже злоумышленники попытались угнать неисправный автомобиль «Фольксваген-Пассат», который хозяйка, 24-летняя жительница областного центра, оставила припаркованным на улице Серафимовича. Девушка собиралась вернуться за машиной позже, но не обнаружила ее на прежнем месте. Об этом хозяйка легковушки сообщила в полицию.

Стражи правопорядка нашли угнанное авто неподалеку - на расстоянии 150 метров. На багажнике машины остались отпечатки пальцев, по которым оперативники быстро обнаружили и подозреваемых – 32-летнего и 44-летнего ранее судимых местных жителей. В отделе полиции они рассказали, что их внимание привлекла автомагнитола. Злоумышленники вскрыли замок в двери машины и приникли в салон. Затем включили музыку и попытались завести машину, но не могли. Через 150 метров, оставив попытки запустить двигатель разгоном, бросили машину и скрылись.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Угонщикам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU