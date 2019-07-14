В новостройке под Воронежем год не работает лифт
В марте 2019 года инспектор ГЖИ наведался с внеплановой проверкой в дом №3 по улице Ясная села Александровка Новоусманского района. Многоэтажку в новом квартале возвели и сдали в эксплуатацию год назад. Тогда же в квартирах поселились первые жильцы и приступили к отделке квартир. Но лифт в первом подъезде дома не работал. Не запустили его и сейчас. Жители пожаловались на нарушение в жилинспекцию.
- Управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений и составлен протокол об административном правонарушении, - отметили в ГЖИ Воронежской области. - Материалы направили в суд для рассмотрения.
Мировой суд участка №4 в Коминтерновском судебном районе Воронежской области признал обслуживающую дом организацию виновной и назначил ей штраф в размере 125 тысяч рублей. Коммунальщики попытались оспорить решение в вышестоящей инстанции, но и Коминтерновский районный суд оставил жалобу УК без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU