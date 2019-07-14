Воронежских сирот приглашают выучиться на следователя

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-14T12:10:33+03:00

Ребят, оставшихся без родителей, набирают в профильные учебные заведения

Изменить размер текста: A A

Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования Следственного комитета продолжают набор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, желающих получить профильное ведомственное образование. По окончанию обучения выпускники получают профессию следователя и следователя-криминалиста. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют приоритетное право на поступление.

В системе ведомства работают несколько десятков кадетских классов по всей стране, два кадетских корпуса и две академии в Москве и Санкт-Петербурге.

По всем интересующим Вас вопросам поступления в кадетские корпуса СК России обращаться по телефону:

8-495-986-74-54 (Политов Игорь Константинович - старший инспектор отдела учебной работы Управления учебной и воспитательной работы СК России)

По всем интересующим Вас вопросам поступления в академии СК России обращаться по телефону:

8-495-986-74-10 (Тымченко Сергей Софиянович - старший инспектор отдела учебной работы Управления учебной и воспитательной работы СК России)

ИСТОЧНИК KP.RU