В Воронежской области в опрокинувшейся «Ладе» погиб 27-летний водитель
Два его пассажира попали в больницу
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Второе за сутки ДТП с опрокидыванием унесло жизнь 27-летнего водителя. Трагедия произошла в Подгоренском районе на трассе «Подгоренский - Сагуны». Водитель «Лада-Калина» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Молодой человек, находившийся за рулем, погиб на месте ДТП. Два его пассажира – 32-летний мужчина и 26-летняя женщина, жители села Сагуны, получили травмы и попали в больницу.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Хохольском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU