В Воронежской области в опрокинувшейся «Ладе» погиб 27-летний водитель

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-14T11:04:54+03:00

Два его пассажира попали в больницу

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Второе за сутки ДТП с опрокидыванием унесло жизнь 27-летнего водителя. Трагедия произошла в Подгоренском районе на трассе «Подгоренский - Сагуны». Водитель «Лада-Калина» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Молодой человек, находившийся за рулем, погиб на месте ДТП. Два его пассажира – 32-летний мужчина и 26-летняя женщина, жители села Сагуны, получили травмы и попали в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Хохольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU