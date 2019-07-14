В Ленинском районе Воронежа отремонтировали 17 остановочных пунктов

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-14T09:22:54+03:00

Еще один пришлось заменить полностью

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В Ленинском районе Воронежа завершился ремонт остановочных павильонов. Последним обновили павильон «Виадук» на улице Добасской. На всех из них заменили боковое ограждение из сотового поликарбоната, защищающее пассажиров от ветра.

Восемнадцатый павильон пришлось заменить полностью. Конструкцию изготовили сотрудники районного комбината благоустройства.

- Всего за Комбинатом благоустройства района закреплены 34 остановочных пункта, - рассказали в управе Ленинского района. - Их обслуживание сотрудники проводят круглогодично. Зимой расчищают снег, обрабатывают площадки противогололедными реагентами, в период весеннего месячника благоустройства производят окраску каркаса, летом регулярно моют с применением специальной техники.

В управе района отметили, что работа по ревизии состояния остальных остановочных пунктов продолжается, по ее итогам составят план дальнейших действий.

ИСТОЧНИК KP.RU