В Воронежской области женщина попала под поезд и лишилась ноги
Она скончалась в больнице
По данному факту проводится проверка.Фото: Архив "КП"
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На станции Борисоглебск поезд наехал на 52-летнюю женщину. Инцидент произошел в 15.45 в пятницу, 11 июля. Об этом сообщили в ЛУ МВД на транспорте.
Как сообщили в ведомстве, ЧП случилось во время проведения маневровых работ. Женщине отрезало правую ногу. Пострадавшая осталась жива. Ее госпитализировали. Но травма оказалась слишком серьезной, и женщина скончалась в больнице.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU