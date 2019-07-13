2019-07-13T18:55:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина попала под поезд и лишилась ноги

Она скончалась в больнице
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
По данному факту проводится проверка.По данному факту проводится проверка.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На станции Борисоглебск поезд наехал на 52-летнюю женщину. Инцидент произошел в 15.45 в пятницу, 11 июля. Об этом сообщили в ЛУ МВД на транспорте.

Как сообщили в ведомстве, ЧП случилось во время проведения маневровых работ. Женщине отрезало правую ногу. Пострадавшая осталась жива. Ее госпитализировали. Но травма оказалась слишком серьезной, и женщина скончалась в больнице.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские дайверы нашли на дне Ладоги затонувший около 80 лет назад пароход
В Воронеже за последние полгода спасателям 32 раза пришлось вытаскивать людей из искореженных авто
Воронежский «Факел» заработал первое очко в сезоне в игре с деревенской «Чайкой»
Воронежский блогер устроил городской серфинг по местным лужам
Воронежцы не поверили доброте маршрутчика
Воронежцам приходят квитанции на оплату несуществующего лифта
Житель Воронежской области отправится в тюрьму за хранение конопли
Грабивших воронежские банки членов ОПГ задержали в Беларуси
В Воронежской области мужчина избил сторожа на пруду из-за неудачной рыбалки
В Воронежской области любящего пьяную езду мужчину заставили работать 380 часов бесплатно
В Воронеже девушка лишилась 400 тысяч, доверившись лже-сотруднику банка
На предприятии в Воронежской области сотрудникам два месяца не платили зарплату
В Воронеже отец не давал бабушке видеться с внучкой
Воронежцам предлагают вступить на "Скользский путь"
Воронежцев предупреждают о возможных тумане, грозах и граде
В Воронеже по технической причине был остановлен поезд Анапа - Москва
В Воронеже банда подростков угнала из торгового центра пять скутеров
На выходных дорожники обновят пять улиц Воронежа
В Воронеже суд отказал в сносе паба «Гвозди» на улице Хользунова
Обидчивый житель Воронежской области поджег автомобиль «Шкода Октавия»
Медики рассказали о состоянии людей, перевернувшихся в микроавтобусе в Воронежской области
В Воронеже началось благоустройство нового сквера «Чернавский» за 1,8 млн рублей
В Воронеже бывший первый вице-мэр ушел работать в Агентство по инновациям и развитию
Пять миллионов рублей потратят на электронные подписи для воронежских врачей
В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия
Под Воронежем может появиться предприятие по производству свежемороженого хлеба